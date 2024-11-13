Ребенка с непроходимостью пищевода спасли в Центре материнства и детства

Младенец с врожденной непроходимостью пищевода поступил в Московский областной центр охраны материнства и детства. Ему провели операцию по восстановлению пищевого тракта.

При такой патологии пищевод развивается не до конца, из-за чего кормление ребенка становится невозможным. Из-за слепого конца в органе формируется свищ, из-за которого слюна может попасть в трахею и вызвать тяжелую форму пневмонии. По словам заведующего отделением хирургии новорожденных Михаила Рехвиашвили, мальчику провели операцию, в ходе которой врачи восстановили анатомию пищеварительного тракта. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Раньше такие вмешательства выполняли открытым доступом, вскрывая грудную полость. Теперь, благодаря современному оборудованию, провести операцию можно менее травматично, рассказал врач.

«В настоящее время мы используем эффективные методы, которые позволяют проводить малотравматичные операции с минимальным вмешательством», — рассказал он.

После операции ребенок прошел реабилитацию. Сейчас он находится дома и лечится амбулаторно.