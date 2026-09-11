Ребенка с крупными комками волос в желудке спасли в больнице в Орехово-Зуеве

Фото: Операционная Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) / Медиасток.рф

В Орехово-Зуевскую больницу родители привели ребенка с жалобами на рвоту и боль в верхней части живота. Обследование с помощью УЗИ, рентгена и компьютерной томографии выявило два инородных тела — одно находилось в желудке, второе в тонком кишечнике.

Из-за крупных размеров образований удалить их с помощью эндоскопии было невозможно. Врачи провели экстренную операцию через небольшой разрез. Во время гастротомии специалисты извлекли из желудка трихобезоар — плотный комок волос. Второе аналогичное образование обнаружили в тонком кишечнике. Оно уже начало вызывать признаки кишечной непроходимости, поэтому его также удалили хирургическим путем.

«Благодаря своевременной диагностике, правильно выбранной тактике лечения и слаженной работе нашей команды удалось успешно провести операцию и не допустить тяжелых осложнений», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Орехово-Зуевской больницы Денис Сиволоб.

После лечения ребенок находился в удовлетворительном состоянии. Его выписали домой под наблюдение педиатра.

Медики рекомендуют родителям не откладывать обращение к врачу при болях в животе, тошноте и других продолжительных жалобах у ребенка.