Ребенка с крупными комками волос в желудке спасли в больнице в Орехово-Зуеве
В Орехово-Зуевскую больницу родители привели ребенка с жалобами на рвоту и боль в верхней части живота. Обследование с помощью УЗИ, рентгена и компьютерной томографии выявило два инородных тела — одно находилось в желудке, второе в тонком кишечнике.
Из-за крупных размеров образований удалить их с помощью эндоскопии было невозможно. Врачи провели экстренную операцию через небольшой разрез. Во время гастротомии специалисты извлекли из желудка трихобезоар — плотный комок волос. Второе аналогичное образование обнаружили в тонком кишечнике. Оно уже начало вызывать признаки кишечной непроходимости, поэтому его также удалили хирургическим путем.
«Благодаря своевременной диагностике, правильно выбранной тактике лечения и слаженной работе нашей команды удалось успешно провести операцию и не допустить тяжелых осложнений», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Орехово-Зуевской больницы Денис Сиволоб.
После лечения ребенок находился в удовлетворительном состоянии. Его выписали домой под наблюдение педиатра.
Медики рекомендуют родителям не откладывать обращение к врачу при болях в животе, тошноте и других продолжительных жалобах у ребенка.