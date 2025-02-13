Ребенка с косточками граната в носу спасли в медцентре Рошаля

Мама двухлетней девочки обратилась в детский медцентр имени Рошаля в Красногорске. Во время завтрака ребенок засунул в нос гранатовые косточки. Инородный предмет удалось достать при помощи специального инструмента.

Пока женщина ненадолго отвлеклась во время завтрака, ребенок успел засунуть в нос несколько косточек граната. Одну из них женщина смогла вытащить при помощи пинцета, однако при осмотре она увидела, что это не все.

Спустя 15 минут ребенок уже был в приемном отделении центра.

По словам заведующей отделением оториноларингологии Елены Ковалец, девочке провели риноскопию, а затем удалили две косточки при помощи специального крючка.

«После этого врач провел контрольный осмотр с использованием гибкого эндоскопа и убедился, что инородных тел больше не осталось. Вся процедура заняла около пяти минут и прошла успешно, после чего девочка была отпущена домой», — рассказал специалист.

Благодаря быстрой реакции матери, инородное тело не успело навредить здоровью ребенка.

Врачи напомнили, что в похожих ситуациях важно незамедлительно обратиться за профессиональной помощью и не пытаться вытащить предмет из носа самостоятельно.