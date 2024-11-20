Ребенка с костной опухолью размером 10 см спасли в больнице в Подмосковье

Мальчик в возрасте 13 лет поступил в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу с жалобами на твердое новообразование в районе тазобедренного сустава. У него выявили 10-сантиметровую доброкачественную остеохондрому — экзастоз.

Как рассказали медики, при несвоевременном лечении опухоль могла стать злокачественной. Как рассказал заведующий операционным блоком Виталий Куваев, экзастоз состоит из клеток костной ткани и покрыт хрящом. Часто такую патологию обнаруживают случайно, потому что в начале развития она не вызывает дискомфорт. Опухоль большого размера может привести к деформации конечностей.

«К сожалению, у данного заболевания не бывает обратного развития и единственный метод лечения — хирургический. Пациенту мы удалили опухолевидное образование в пределах здоровой костной ткани», — сказал врач.

Мальчику провели операцию, которая не повлияла на функционал конечности. Его выписали домой на амбулаторное лечение.