Ребенка с клубком волос в желудке спасли в больнице в Подольске

Девочка поступила в больницу в Подольске с жалобой на продолжительное отсутствие аппетита. Врачи обнаружили, что ее желудок был на две трети заполнен плотным клубком спутанных волос.

Пациентка рассказала, что еда перестала приносить ей удовольствие, а после каждого приема пищи появлялось стойкое чувство переполненного желудка. После обследования у нее выявили трихобезоар — клубок спутанных волос в желудке.

«Медикаментозно такую проблему не решить. Промедление грозило кишечной непроходимостью. В срочном порядке через небольшой разрез мы успешно извлекли инородное тело. Тот самый трихобезоар, который успел слежаться в точный слепок полости желудка», — сказал детский хирург Алиса Королева.

На вторые сутки девочку перевели в обычную палату, а еще через день она начала нормально питаться. В ближайшее время ее выпишут домой.