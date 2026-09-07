Ребенка с гепатитом А спасли в больнице в Домодедове

Врачи инфекционного отделения Домодедовской больницы спасли двухлетнего ребенка с вирусом гепатита А. У ребенка ранее возникли признаки гастроэнтерита.

Мать, однако, вовремя заметила пожелтение кожи и белков глаз. Она незамедлительно вызвала скорую помощь.

«Мы начали лечение сразу же: провели дезинтоксикационную терапию и назначили комплекс препаратов для поддержки печени», — рассказала заведующая инфекционным отделением Ирина Шилкина.

Своевременность обращения оказалась особенно важна на фоне юного возраста пациента.

«Гепатит А опасен тем, что поражает печень, вызывая накопление токсичных веществ (билирубина), которые могут привести к тяжелым осложнениям», — добавила врач.

Прогноз при оперативном начале лечения обычно благоприятный.

Вирус передается через грязные руки или зараженную воду. Чтобы избежать заражения, необходимо придерживаться простых правил гигиены.