Ребенка с генетическим заболеванием сердца спасли в НИКИ детства

Испуганная бабушка незамедлительно вызвала скорую помощь. Результаты электрокардиографии показали нарушение сердечного ритма. Врачи провели дополнительное исследования, но не выявили никаких серьезных патологий.

«На основании этого мы заподозрили редкое генетическое заболевание, связанное с нарушением работы ионных каналов сердца — катехоламинергическую полиморфную желудочковую тахикардию. Оно опасно обмороками с высоким риском летального исхода», — пояснила кардиолог Анастасия Алексеева.

Ребенку назначили лечение с использованием бета-блокатора. После начала терапии состояние девочки улучшилось.