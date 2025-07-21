Ребенка с генетическим заболеванием сердца спасли в НИКИ детства

Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства спасли четырехлетнюю девочку с генетическим заболеванием сердца. Ребенок внезапно потерял сознание дома.
Испуганная бабушка незамедлительно вызвала скорую помощь. Результаты электрокардиографии показали нарушение сердечного ритма. Врачи провели дополнительное исследования, но не выявили никаких серьезных патологий.
«На основании этого мы заподозрили редкое генетическое заболевание, связанное с нарушением работы ионных каналов сердца — катехоламинергическую полиморфную желудочковую тахикардию. Оно опасно обмороками с высоким риском летального исхода», — пояснила кардиолог Анастасия Алексеева.
Ребенку назначили лечение с использованием бета-блокатора. После начала терапии состояние девочки улучшилось.
Многодетным семьям Подмосковья напомнили о выплатах на школьную форму
Ремонт Поваровской школы в Солнечногорске завершили более чем на 70%
Мангальные зоны для отдыхающих обустроят в «Губернском лесу» в Чехове
Областная акция «Ночь в парке» прошла в Воскресенске
Искать только с водолазами: у жительницы Москвы потопом смыло передний номер автомобиля
Жители Воскресенска приняли участие в опросе по благоустройству у ДК «Цементник»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте