Ребенка с генетическим заболеванием сердца спасли в НИКИ детства

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства спасли четырехлетнюю девочку с генетическим заболеванием сердца. Ребенок внезапно потерял сознание дома.

Испуганная бабушка незамедлительно вызвала скорую помощь. Результаты электрокардиографии показали нарушение сердечного ритма. Врачи провели дополнительное исследования, но не выявили никаких серьезных патологий.

«На основании этого мы заподозрили редкое генетическое заболевание, связанное с нарушением работы ионных каналов сердца — катехоламинергическую полиморфную желудочковую тахикардию. Оно опасно обмороками с высоким риском летального исхода», — пояснила кардиолог Анастасия Алексеева.

Ребенку назначили лечение с использованием бета-блокатора. После начала терапии состояние девочки улучшилось.

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