Ребенка с двумя врожденными пороками сердца спасли в медцентре Рошаля
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли пятимесячного ребенка с двумя врожденными пороками сердца. У девочки выявили критическое сужение аорты.
Патология приводит к повышению артериального давления в верхней половине тела и нарушению кровотока.
Кроме того, во время тщательного обследования у юной пациентки обнаружили дефект межжелудочковой перегородки.
Сердечно-сосудистые хирурги приняли решение устранить оба порока в рамках одной операции.
Серьезное вмешательство прошло успешно. Девочка уже вернулась домой, сейчас она чувствует себя хорошо. За состоянием ребенка наблюдает кардиолог.
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