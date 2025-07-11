Ребенка с абсцессом шеи из-за ОРВИ спасли в медцентре Рошаля

В Детский клинический центр имени Рошаля доставили пятилетнего мальчика с сильной опухолью на правой стороне шеи и высокой температурой до 39 градусов. Эти симптомы появились примерно за неделю до обращения, однако родители долгое время пытались лечить ребенка самостоятельно с помощью жаропонижающих препаратов, что не дало положительного результата.

После обследования врачи выявили у ребенка гнойный абсцесс — это серьезное воспаление с образованием гноя. Он развился как осложнение после перенесенной ОРВИ. Пациента срочно перевели в ЛОР-отделение, где ему была проведена операция.

«Гнойный абсцесс в области шеи очень опасен, так как может привести к сужению дыхательных путей, повреждению сосудов и нервов, тромбообразованию и даже параличу. Мы выполнили дренирование, то есть вскрыли абсцесс через заднюю стенку глотки и удалили большое количество гноя. Операция прошла успешно», — сообщила заведующая оториноларингологическим отделением Елена Ковалец.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, его уже выписали домой. Медики напоминают: при высокой температуре, ухудшении самочувствия и отсутствии улучшений нельзя затягивать с визитом к врачу. Самолечение в таких случаях может привести к серьезным осложнениям.