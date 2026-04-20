Ребенка с 20 магнитами в кишечнике спасли в больнице в Балашихе

Юная пациентка поступила в больницу в Балашихе с сильными болями в животе. У нее в животе обнаружили инородные тела из металла. Оказалось, что в ее кишечнике было 20 магнитных шариков.

Ребенка экстренно госпитализировали в детское хирургическое отделение. Девочке провели операцию методом лапароскопии, то есть без разрезов.

«Через небольшие проколы с помощью эндоскопа и специального инструмента мы извлекли 20 неодимовых магнитов. Эти магниты отличаются высокой силой притяжения, поэтому инородные тела успели перфорировать кишку — образовать в ней отверстие, которое мы успешно ушили. Из-за этого, кстати, пять магнитов были уже в малом тазу», — рассказал заведующий отделением детской хирургии Балашихинской больницы Эмир Жамынчиев.

После операции девочка быстро пошла на поправку, ее уже выписали домой.

Врачи призвали жителей постоянно следить за детьми. Если ребенок вдохнул или проглотил инородное тело, необходимо немедленно обратиться за помощью.