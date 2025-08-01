Реанимационное отделение областной больницы в Подольске реконструировали
Реанимационное отделение во втором хирургическом корпусе Подольской областной клинической больницы реконструировали. Там увеличили количество коек и открыли новые палаты.
Как рассказали в областном Минздраве, в обновленном отделении установили 15 коек, там будут работать 30 сотрудников. Для пациентов создали палаты интенсивной терапии, а также противошоковую палату, изолятор и другие помещения.
В отделении устранили дефицит коек, а также снизили время ожидания помощи благодаря удобному расположению рядом с операционным блоком и кабинетами диагностики.
Медучреждение обновляли под контролем специалистов регионального стройнадзора. После проверки застройщик получил заключение о соответствии. В ближайшее время отделение начнет прием пациентов.