Реаниматолог Андрей Галочкин пополнил штат Чеховской больницы

После института специалист Андрей Галочкин трудился в хирургической реанимации и онкологическом диспансере. В прошлом году переехал в Чехов, где работал в сосудистом центре, а в конце весны 2025 года перешел в отделение реанимации Чеховской больницы.

Андрей Галочкин рассказал, что во время учебы твердо решил стать реаниматологом, считая эту специальность вершиной врачебного мастерства из-за широкого спектра тяжелых заболеваний. Позже он понял, насколько велика физическая и психологическая нагрузка.

Реаниматолог отметил, что в отделении работают сильные специалисты, которые обладают глубокими знаниями и грамотно организуют обследования и маршрутизацию пациентов. Андрей Галочкин также подчеркнул правильно выстроенное взаимодействие между специалистами разных профилей. Это позволяет быстро решать вопросы лечения пациентов.