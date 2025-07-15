Реаниматолог Андрей Галочкин пополнил штат Чеховской больницы

После института специалист Андрей Галочкин трудился в хирургической реанимации и онкологическом диспансере. В прошлом году переехал в Чехов, где работал в сосудистом центре, а в конце весны 2025 года перешел в отделение реанимации Чеховской больницы.
Андрей Галочкин рассказал, что во время учебы твердо решил стать реаниматологом, считая эту специальность вершиной врачебного мастерства из-за широкого спектра тяжелых заболеваний. Позже он понял, насколько велика физическая и психологическая нагрузка.
Реаниматолог отметил, что в отделении работают сильные специалисты, которые обладают глубокими знаниями и грамотно организуют обследования и маршрутизацию пациентов. Андрей Галочкин также подчеркнул правильно выстроенное взаимодействие между специалистами разных профилей. Это позволяет быстро решать вопросы лечения пациентов.
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