Реализацию региональных программ благоустройства проверили в Химках

Заместитель министра по содержанию территорий и жилищному надзору Подмосковья с рабочим визитом посетил Химки. Он оценил ход выполнения дорожных и благоустроительных работ в рамках региональных программ.

Во время планового мониторинга в городском округе Химки заместитель министра Московской области Всеволод Волосевич осмотрел объекты, где реализуются региональные программы — ремонт дворов, благоустройство пешеходных маршрутов и ямочный ремонт. Рабочая поездка началась с улицы Жаринова в микрорайоне Подрезково, где продолжают обустраивать пешеходную дорожку. Внимание уделили количеству техники на объекте, состоянию асфальта и соблюдению технологических норм, включая температурный режим укладки.

Также Волосевич побывал на улицах Аптечной, Мичурина и Зеленой, где проходят подготовительные и текущие работы. Там проверили качество выполненного ремонта и организацию рабочих процессов.

«Сейчас коллеги из администрации наращивают темп работы. Уже завершили благоустройство одного двора, в течение двух недель ожидаем увидеть результаты по семи „народным тропам“ и ямочному ремонту. Ответственность за контроль качества выполнения мероприятий лежит на муниципалитете. В целом по Московской области видим хорошие темпы — благоустройство пешеходных коммуникаций завершено на 30%, дворов — на 10%, ямочный ремонт — на 24%», — отметил заместитель министра Московской области Всеволод Волосевич.

Как сообщили в администрации, в 2025 году в Химках планируют благоустроить 22 двора и столько же пешеходных дорожек, а также обновят асфальт на 11 участках улично-дорожной сети. Работы охватят Старые и Новые Химки, Сходню, Подрезково, Левобережный и Лунево.