Реализацию программы в сфере ЖКХ обсудили на совещании в Павловском Посаде

Участники обсудили ключевые направления государственной программы: капитальный ремонт сетей, реконструкцию и строительство блочно-модульных котельных, обновление тепловых сетей, а также реконструкцию водозаборных узлов и систем водоснабжения и водоотведения.

Генеральный директор «Мособлводоканала» Владимир Векленко доложил, что на территории округа в активной стадии реализации находится 27 мероприятий. Работы охватывают три ключевых направления: теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. При этом 23 из 27 объектов планируют полностью завершить уже в 2026 году. Заказчиком всех мероприятий выступает «Мособлводоканал».

Временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов отметил, что планы масштабные, и их результаты напрямую повлияют на качество коммунальных услуг для жителей.