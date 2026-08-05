Реакторные установки для Арктики выпустили в Подольске

Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» завершил изготовление двух реакторных установок РИТМ-200 для универсального атомного ледокола «Ленинград». Установки получили имена «Искра» и «Гром» и станут основой энергетической системы одного из самых мощных атомоходов в мире.

Специалисты подольского предприятия завершили производство двух реакторных установок РИТМ-200, которые обеспечат работу нового ледокола. Именно эти установки называют «сердцем» атомохода — от их надежности зависит возможность судна преодолевать многолетние арктические льды и обеспечивать проводку кораблей по Северному морскому пути.

Реакторам присвоили имена «Искра» и «Гром» в честь военных операций 1944 года, благодаря которым была прорвана, а затем полностью снята блокада Ленинграда. Решение о выборе названий принималось совместно с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда.

Традиция присваивать реакторам имена была возрождена в прошлом году. Тогда установки для ледокола «Россия» получили названия «Илья Муромец» и «Добрыня Никитич». Ранее первые РИТМ-200 на предприятии в шутку называли по характеру их поведения во время сборки — «Ласковый» и «Ворчун».

В ближайшие 40 лет реакторные установки «Искра» и «Гром» будут обеспечивать движение ледокола «Ленинград» в условиях Арктики, помогая преодолевать многометровые льды и развивать судоходство по Северному морскому пути.

РИТМ-200 — единственные в мире серийно выпускаемые судовые реакторы малой мощности. Полный цикл создания таких установок — от проектирования до монтажа — обеспечивает машиностроительный дивизион «Росатома». «ЗиО-Подольск» отвечает за изготовление корпусов реакторов и их контрольную сборку.