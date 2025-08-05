Реабилитационный центр создадут на базе больницы в Солнечногорске

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин посетил Солнечногорск с рабочим визитом. В сопровождении главы городского округа Константина Михалькова и главного врача ЦРБ Ларисы Борисовой он ознакомился с работой ключевых медицинских учреждений: центральной районной больницы, инфекционного отделения и госпиталя для ветеранов.

Главным результатом визита стала договоренность о поставке в солнечногорские медучреждения около 50 единиц новейшего медицинского оборудования. Это позволит значительно улучшить качество проводимой диагностики и эффективность лечения.

Одним из ключевых вопросов стало создание современного реабилитационного центра на базе медицинского корпуса, расположенного на территории микрорайона «Выстрел». Реализация этого проекта станет важным этапом в развитии системы восстановительной медицины в Солнечногорске.

Также обсуждались планы по модернизации стационарного отделения ЦРБ и открытию нового поликлинического отделения в микрорайоне Тимоново, которое будет обслуживать как взрослое, так и детское население.

«Солнечногорская больница — это команда, которая каждый день спасает людей, восстанавливает здоровье и верит в своих пациентов. И мы рады, что нас услышали на таком уровне», — сказал Константин Михальков.

Министр лично пообщался с медицинским персоналом и пациентами, подчеркнув необходимость получения обратной связи. Он заверил, что все озвученные предложения и вопросы будут взяты под личный контроль.