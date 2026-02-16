Реабилитационный центр для детей в Павловском Посаде открыли после реконструкции

В Павловском Посаде состоялось открытие обновленного центра реабилитации для детей с особенностями развития. Торжественная церемония, приуроченная к завершению масштабных работ, прошла 13 февраля.

Создатели центра поставили перед собой задачу обеспечить детям максимально комфортные условия для комплексного восстановления здоровья и гармоничного развития.

После реконструкции учреждение может предложить современную инфраструктуру, новейшее оборудование и просторные помещения, где высококвалифицированные специалисты будут оказывать пациентам психологическую и педагогическую поддержку.

В здании обновили стены, полы, потолки и светильники. Особое внимание уделили безопасности. На ремонт направили свыше девяти миллионов рублей.

Еще более 12 миллионов выделили на закупку необходимого оборудования и мебели. В учреждение поступили развивающие игрушки, мебель, а также современная медицинская и реабилитационная техника. Теперь в распоряжении детей и специалистов просторные игровые комнаты и кабинеты логопедов, дефектологов и других профильных врачей.

Занятия в центре строят с учетом международных стандартов и передовых методик. Такой подход позволяет специалистам находить индивидуальный подход к каждому ребенку и добиваться максимальных результатов в работе.

Новая площадка не только окажет поддержку семьям, воспитывающим особенных детей, но и существенно повысит доступность профильных услуг в округе.