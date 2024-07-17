Реабилитационный корпус для военнослужащих построят в Балашихе в 2024 году

Реабилитационный корпус для бойцов из зоны специальной военной операции начали строить в Балашихе в марте текущего года. Работы проходят под руководством заместителя генерального директора медицинского центра «Мед Гарант» Федора Орлова.

«Идея у меня родилась, когда я побывал в госпитале в Купавне. Я увидел там много страдающих солдат, наших воинов. И я решил: надо помогать. Со своими сотрудниками переговорил, и мы решили строить здание. Будем помогать из средств своей выручки. Безвозмездно», — поделился Федор Орлов.

Сейчас отделение готово на 70%. К середине июля построили цоколь и четыре этажа из шести. Здесь будет все необходимое для успешной поправки: бассейн, залы лечебной физкультуры, механотерапии, эрготерапии. Также для работы с бойцами в центр пригласили дефектологов, логопедов, психологов.

Сдать в эксплуатацию объект в микрорайоне Саввино планируют до конца 2024 года.

«Работа отделения будет построена в условиях круглосуточного стационара и дневного пребывания. Лечение для воинов СВО планируется проводить бесплатно за счет средств гарантии. Занимаемся также кадровыми вопросами, создавая резерв. Сегодня речь о среднем медицинском персонале. Мы будем нуждаться в психологах, дефектологах, логопедах, в таких специалистах, кто непосредственно будет участвовать в реабилитационном комплексе», — уточнила главный врач «Мед Гаранта» Ольга Кондзерская.

Медицинский центр «Мед Гарант» открылся в 2008 году и работал как амбулаторный пункт. На сегодняшний день это многопрофильное учреждение, в котором оказывают помощь взрослым и детям. Площадь отделения для приема юных пациентов составляет почти три тысячи квадратных метров. Ежедневно его посещают 600 детей. Также клиника работает по программе обязательного медицинского страхования бесплатно для жителей Подмосковья.

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