Реабилитационное оборудование поступило в Одинцовскую больницу

В один из стационаров Одинцовской больницы поступила противопролежневая система с надувным наматрасником и регулируемым давлением. Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Система оснащается компрессором и блоком управления. Она активно изменяет точки соприкосновения тела малоподвижных пациентов с поверхностью кровати, что позволяет уменьшить давление на точки пережатия, обеспечить комфорт и предотвратить пролежни.

С начала года больницы Подмосковья получили 164 единицы современного реабилитационного оборудования на сумму свыше 158 миллионов рублей. В перечень входят устройства для тренировки координации и баланса, тренажеры с биологической обратной связью, роботизированные комплексы для локомоторной терапии.