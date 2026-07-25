Развлекательный семейный вечер провели в Химках

23 июля в выставочном комплексе «Артишок» в Химках состоялась познавательная программа «Родные мульти-пульти», собравшая юных зрителей и их родителей для семейного просмотра мультипликационных фильмов на большом экране. Мероприятие было направлено на преемственность поколений и включало показ как советской анимации, так и современных работ, объединенных темами защиты экологии, важности образования и бережного отношения к животным.

В ходе программы организаторы подобрали мультфильмы, которые ненавязчиво объясняют детям базовые ценности — дружбу, заботу о природе и ответственность за братьев меньших. Особенностью встречи стало сочетание золотого фонда советской мультипликации и лучших современных анимационных картин, что позволило зрителям разных поколений увидеть общность смыслов независимо от времени создания.

Депутат Инна Монастырская отметила, что такие форматы помогают детям лучше усваивать полезную информацию и дарят заряд позитива. Она подчеркнула просветительскую значимость программы, которая через добрые образы формирует правильные нравственные ориентиры.

Между показами для юных участников были организованы подвижные игры со специальным гостем — Котом Рыжиком. Это позволило детям выплеснуть энергию, подружиться и сделать встречу более динамичной и запоминающейся.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина, подчеркнув важность семейного досуга, отметила, что родители и дети проводят время вместе, обсуждая увиденное на экране, а подобные программы развивают эмоциональный интеллект ребенка и формируют правильные нравственные ориентиры. Она добавила, что как педагог видит огромную пользу в таких форматах.

Выставочный комплекс «Артишок» регулярно становится площадкой для проведения бесплатных просветительских и развлекательных программ для жителей округа. Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что тематические кинопоказы, мастер-классы и лектории проводятся здесь в рамках общегородских проектов по поддержке семейного досуга.