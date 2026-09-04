Развлекательный квест для детей прошел в Химках

В Химках состоялась праздничная программа «Парк знаний» — активности для детей и родителей подготовили в парках Толстого, «Дубки» и Величко. Гости прыгали на батутах, участвовали в квестах, ставили научные опыты и мастерили игрушки.

В парке Толстого гостей ждала особенно насыщенная программа. Самые энергичные пробовали силы в джампинге — прыжках на батуте, а любители сюрпризов крутили «Колесо фортуны». На площадке «Браслет желаний» участники осваивали разные техники плетения, а в бьюти‑баре делали аквагрим, переводные тату и заплетали косы. Особый интерес вызвала интерактивная площадка ГАИ: ребята в игровой форме повторяли правила дорожного движения и фотографировались в служебных машинах. Сладким акцентом праздника стала акция «Вкус детства» — гостям раздавали сахарную вату и сувениры.

Не менее увлекательно было и в парке «Дубки». Юных посетителей ждал квест «В стране невыученных уроков», а также научное шоу «Урок чистой воды»: ведущие показывали необычные свойства воды, проводили зрелищные эксперименты и вовлекали детей в простые, но наглядные опыты.

Парк Величко стал территорией подвижных игр и веселых состязаний. Здесь прошла игровая программа «Среда развлечений. Академия веселья», а в рамках «Школьных приключений» ребята участвовали в эстафетах, спортивных конкурсах, решали логические задачи и танцевали.

Программа «Парк знаний» подарила семьям яркие эмоции и помогла завершить лето на позитивной ноте. Разнообразие форматов — от научных опытов и квестов до творческих мастер‑классов и активных игр — позволило каждому найти занятие по душе и по-особенному подготовиться к новому учебному году.