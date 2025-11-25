Развлекательные программы ко Дню матери пройдут в Богородском округе

Предстоящая неделя в Богородских парках обещает быть насыщенной. Там состоятся различные спортивные и развлекательные мероприятия.

В среду, 26 ноября, в Центральном парке пройдут занятия по основам живописи и классической скульптуры. Время начала остается прежним — 17.00, а вот место проведения изменилось — теперь это павильон.

В четверг, 27 ноября, — время активных тренировок по спортивно-бальным танцам для участников любительского объединения «Танцы Голд». Начало в 17.00 в павильоне Центрального парка.

Суббота, 29 ноября, в Центральном парке традиционно начнется с легкоатлетического забега от движения «5 верст». Старт состоится в 9.00 от фонтана «Ангел мира».

Утро воскресного дня будет посвящено Дню матери. В 12.00 в Глуховском, Центральном и парке «Роща» пройдут тематические развлекательные программы для детей и их мам, а в 12.30 в камерном зале Центрального парка и павильоне Глуховского можно будет своими руками смастерить открытки к празднику.

В понедельник, 1 декабря, в парках Богородского округа будут масштабно встречать зиму. Большой праздник начнется в 16.00 в парках «Роща», «Липовая аллея», Центральном и Глуховском. Гостей ждет интерактивное представление, угощение горячим чаем, открытие резиденций и почты Деда Мороза, огненное шоу. В 18.00 состоится кульминация праздника — зажжение новогодней иллюминации.