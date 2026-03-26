Развлекательные мероприятия пройдут в парке «Сосновый бор» в Дмитрове

В предстоящие выходные в парке «Сосновый бор» в Дмитрове стартует культурная программа для гостей всех возрастов. Организаторы подготовили развлечения от театральных импровизаций до интеллектуальных игр.

28 марта в 15:00 Дмитровский драматический театр представит тематическое мероприятие «Театр под открытым небом». Программа начнется с тренинга по актерскому мастерству, где каждый желающий сможет прикоснуться к миру сценического искусства. В 15:30 для зрителей состоится импровизированный спектакль «Мартовский переполох».

29 марта в 15:00 в том же парке пройдет праздничная программа для всей семьи. Сотрудники Центрального дворца культуры «Созвездие» (филиал Горшково) и филиала Орево проведут развлекательную программу «Этот день весной согреет», а также организуют интеллектуальный квиз «Угадай кто?».

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов пригласил жителей провести выходные с пользой и подчеркнул доступность предстоящих событий: «Весна — время, когда особенно хочется собираться с близкими на свежем воздухе. В парке „Сосновый бор“ для вас выступят профессиональные коллективы. Участие во всех мероприятиях бесплатное, поэтому абсолютно каждый может присоединиться к веселью и активно провести время».

Вход на все мероприятия свободный. Возрастное ограничение: 0+. Следить за актуальной афишей можно в официальных соцсетях парков и культурных учреждений округа.



