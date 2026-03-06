Развлекательные мероприятия пройдут в парках Лосино-Петровского

Для жителей и гостей округа 9, 10, 13 и 14 марта пройдет серия развлекательных программ в парках Лосино-Петровского. Для посетителей подготовили анимацию, спортивные эстафеты и викторины.

В Лосино-Петровском парке в зоне у очага 9 марта с 16:00 до 16:20 пройдет анимационная программа «Весна-красна». Затем с 16:20 до 16:50 состоится спортивно-игровая программа «Весенний марафон», а завершит день викторина «Я ль на свете всех умнее?» с 16:50 до 17:10.

В Свердловском парке 10 марта у сцены в 17:00 начнется развлекательная программа «Хохотайка». В 17:20 желающие смогут проверить знания в викторине «Что ты знаешь о весне?».

Любителей активного отдыха 13 марта снова ждут в Лосино-Петровском парке: разминка «Физкульт-привет!» пройдет с 16:00 до 16:30, эстафеты «Дружная команда» — с 16:30 до 17:00.

На спортивной площадке Свердловского парка 14 марта в 12:00 стартует спортивная программа «ГТО-марафон», а в 12:30 начнутся эстафеты «Вершина ГТО».

Все мероприятия бесплатны. Актуальные изменения можно отслеживать в официальных каналах парков в Telegram, «ВКонтакте» и MAX.