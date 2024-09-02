Развлекательные мероприятия ко Дню знаний прошли в парках Химок

Большую программу развлекательных мероприятий в парках подготовили ко Дню знаний. Юные жители Химок веселились на ярмарках и участвовали в развлекательных конкурсах и викторинах.

Квест «Мастерская знаний» провели в парке Толстого. Развлекательный турнир составили по мотивам сказки «Золотой ключик, или приключения Буратино». Ребята следовали по шести локациям, опираясь на красочный маршрутный лист. Каждый пункт сопровождался интересными творческими заданиями. Дети помогли герою известного произведения собраться в школу. Самые активные получили в награду призы: книги и сертификаты на бесплатные занятия шахматами, робототехникой и программированием.

Викторину «100 вопросов школьнику» провели в парке «Дубки». Здесь школьники ответили на вопросы образовательной программы и создали книжные закладки своими руками. Помимо этого, каждый желающий смог сразиться в настольных играх и создать рисунок на асфальте.

Занятия по искусству боя организовали в парке имени Величко.

«Мы с детьми посетили ярмарку в одном из парков, и это было просто незабываемо. Атмосфера праздника чувствовалась повсюду — смех, радость и море позитива! Дети участвовали в веселых конкурсах и викторинах, а я с удовольствием наблюдала за их энтузиазмом. Мы всей семьей получили удовольствие», — поделилась жительницы Химок Анна Васнецова.

Завершился День знаний концертом «Классное время» и анимационным шоу «Путешествие в страну знаний». Праздник посетили сотни жителей округа.

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