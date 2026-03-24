Развлекательные мероприятия ко Дню театра пройдут в парках Ногинска

В парках Ногинска подготовили программу в честь Дня театра. Мероприятия пройдут с 25 по 29 марта в Центральном парке, Глуховском парке, а также в парках «Роща» и «Липовая аллея».

В среду в павильоне Центрального парка состоятся занятия по основам живописи и классической скульптуры. Начало в 17:00. Во вторник и четверг там же пройдут тренировки по спортивно-бальным танцам для участников любительского объединения «Танцы Голд». Старт в 17:00.

В пятницу в Центральном и Глуховском парках можно будет преодолеть дистанцию в стиле северной ходьбы в 13:00 и 11:00 соответственно.

В субботу с утра состоятся спортивные тренировки: в 9:00 забег от движения «5 верст» стартует от фонтана «Ангел мира». А в 11:00 пройдут занятия по нейрофитнесу в камерном зале Центрального парка.

Вторая половина субботнего дня будет посвящена театральному искусству. В 12:00 в камерном зале Центрального парка покажут интерактивный спектакль «В день театра» от театральной мастерской «Лица». После него можно будет поучаствовать в тренинге по сценической речи. В это же время в парках «Роща», «Липовая аллея» и Глуховском состоятся системные детские мероприятия на театральную тематику.

В воскресенье утро начнется с занятий по нейрофитнесу в 10:00 в камерном зале Центрального парка. А в 12:00 в парках «Роща», «Липовая аллея», Центральном и Глуховском пройдут детские игровые, спортивные и творческие программы.