Развлекательные и спортивные мероприятия пройдут в пяти парках Истры

Центральный городской парк, лесопарк «Шишкин лес», парк «Фабричный», парк Павловская Слобода и парк набережной реки Песочная организовали разные активности для посетителей. Все мероприятия для гостей бесплатные.

Каждый может найти для себя что-то интересное. Возрастных ограничений нет. Например, можно позаниматься скандинавской ходьбой, йогой, силовым пилатесом, танцами, поучаствовать в активных играх на свежем воздухе, в творческих мастер-классах, в анимационных программах для детей и во многом другом.

Для табаты и пилатеса нужен коврик. А на йогу и скандинавскую ходьбу нужно заранее записаться по номерам телефона: +7 (920)288-77-77 (Вадим Невров — тренер по скандинавской ходьбе) и +7 (985) 718-07-05 (Алексей Шатских — инструктор по йоге). Мероприятия проводятся с 8:30 и до 20:30.

Расписание занятий публикуют каждую неделю. Его можно посмотреть на канале парков.