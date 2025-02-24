Развлекательную программу провели к 23 февраля в парках Красногорска

Матч по футболу в валенках прошел в парке Красногорска. Также для жителей муниципалитета подготовили и провели масштабную праздничную программу ко Дню защитника Отечества.

Различные активности провели в Детском городке «Сказочный», городском парке и парке культуры и отдыха «Ивановские пруды».

Так, в Красногорске состоялся мастер-класс по авиамоделированию. Его провел руководитель клуба «Зигзаг» и поисковой организации «Герои неба » Андрей Кушнир.

Все желающие могли поучаствовать в раскрашивании модели советского боевого истребителя «ЛА-5». После участники провели групповые запуски и «воздушные бои».

Матч в валенках организовали для любителей футбола. Также работала интерактивная зона от всероссийского добровольного пожарного общества. В ней разместили информацию о безопасности жизнедеятельности.

Кроме того, в парках Красногорска прошли концерты, работали фуд-корты и сувенирные лавки.