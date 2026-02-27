Развлекательную программу на неделю подготовили парки Воскресенска

Мероприятия пройдут для жителей и гостей округа со 2 по 8 марта. В программе — экскурсии, мастер-классы и занятия по старинному боевому искусству.

В парке усадьбы Кривякино для детей от шести лет проведут познавательные беседы, творческие мастерские и игровые программы. Участники старше 12 лет смогут освоить рубку шашкой — занятие пройдет около лабиринта. Также для взрослых и детей от 12 лет организуют экскурсию «Жемчужина Воскресенска» по предварительной записи.

Кроме того, для всех желающих старше шести лет доступны интерактивные программы с мастер-классами: «Машина времени: эпоха неолита», «Тайна русского кокошника», «Барышня-матрешка», «На них все держится», «Изразцовые чудеса», «Былинные герои» и другие. Запись по телефону: +7 (985) 698-68-81. Билеты можно приобрести онлайн.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдет игровая программа для детей и встречи «ИгроКлуба». В среду на роллердроме состоится «Веселая зарядка» для малышей. В четверг в павильоне проведут мастер-класс и познавательную беседу, а любители северной ходьбы смогут присоединиться к занятиям в рамках проекта «Активное долголетие».

Мероприятия могут отменить или перенести из-за погоды. Организаторы просят следить за афишами.