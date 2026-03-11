Развлекательную программу на неделю подготовили парки Серпухова

С 9 по 15 марта в парке имени Олега Степанова пройдут регулярные активности для посетителей всех возрастов. Гостей ждут скандинавская ходьба, мастер-классы и развлекательные программы.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Парки Серпухова» приглашает жителей и гостей округа принять участие в еженедельных мероприятиях.

Особым событием недели станет празднование дня рождения «Готов к труду и обороне». 14 марта в 11:00 в парке состоится разминка и динамичная зарядка, а в 11:30 начнется сдача нормативов. Участвовать могут все желающие независимо от уровня подготовки — инструкторы помогут освоить технику и дадут рекомендации.

В остальные дни посетителей ждут творческие занятия, игры и конкурсы. С подробным расписанием и возможными изменениями можно ознакомиться в социальных сетях организации «Парки Серпухова».