Развлекательную программу для детей проведут в Одинцове 26 октября

Посетителей лесопарка Супонево пригласили присоединиться к увлекательной программе выходного дня. Все юные гости и их родители смогут поучаствовать в различных активностях с персонажами детского мультсериала «Щенячий патруль».

С 12:00 до 13:00 на центральной детской площадке лесопарка будут проходить танцевальные флешмобы, эстафеты и игры. Программа организована таким образом, чтобы дети не только отдыхали, но и развивали свои навыки, учились работать в команде и проявлять креативность.

Дети также смогут встретиться с героями мультсериала и поучаствовать в конкурсах, где каждый сможет проявить свои способности, научиться новым танцевальным движениям под зажигательную музыку.

Кроме того, для родителей будет организована зона отдыха, где они смогут пообщаться друг с другом, выпить чашечку кофе, пока за их детьми присматривают организаторы.