Развлекательную программу для «Активного долголетия» провели в Воскресенске

Мероприятие под названием «Старый телевизор, или Телемост воспоминаний» состоялось во Дворце культуры «Юбилейный». Путешествие в прошлое подарило участникам губернаторского проекта «Активное долголетие» множество приятных воспоминаний и радостных моментов.

Гости из любительского объединения «Время жить» под руководством Елены Кижаевой погрузились в атмосферу советского телевидения, совершив увлекательное путешествие в страну своей молодости.

Представители старшего поколения отвечали на вопросы викторины «По страницам советских телепередач», вспоминали известных актеров, режиссеров, спортсменов, юмористов СССР. Развлекательную программу украсили любимые и популярные песни тех лет в исполнении солистов вокальной студии «Иван да Марья». Для «долголетов» также провели розыгрыш тиража лотереи «Спортлото 5 из 36».