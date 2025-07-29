Развлекательную программу «День Нептуна» провели в детском саду № 21 в Балашихе

В рамках реализации регионального проекта «Предшкола: стандарт детского сада» в детском саду № 21, расположенном в микрорайоне Павлино в Балашихе, состоялось необычное мероприятие. Дети не только повеселились, но и узнали факты из древнегреческой мифологии.
Целью праздника было знакомство ребят с образом Нептуна — бога моря. Дети выполнили тематические задания, поучаствовали в играх и конкурсах.
Для создания атмосферы праздника ведущие переоделись в тематических героев. Одна из задач таких событий — формировать важные социальные навыки. Педагоги акцентировали внимание на умении поддерживать друг друга.
Отметим, что проект «Предшкола: стандарт детского сада» направлен на облегчение перехода детей из дошкольных учреждений на следующую ступень образования. Такие мероприятия помогают детям проще адаптироваться к новым условиям.
Перинатальный центр в Балашихе дооснастили современным оборудованием
Жителя Свердловской области арестовали за убийство лебедя-шипуна
Ремонт лицея № 3 в Домодедове завершат к сентябрю
Красноярская чиновница предложила уйти на СВО недовольным отключениями интернета
Глава администрации пострадала при атаке ВСУ в белгородском селе
Спортивно-тренировочные игры компании «Мособлэнерго» прошли в Домодедове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте