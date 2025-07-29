Развлекательную программу «День Нептуна» провели в детском саду № 21 в Балашихе

В рамках реализации регионального проекта «Предшкола: стандарт детского сада» в детском саду № 21, расположенном в микрорайоне Павлино в Балашихе, состоялось необычное мероприятие. Дети не только повеселились, но и узнали факты из древнегреческой мифологии.

Целью праздника было знакомство ребят с образом Нептуна — бога моря. Дети выполнили тематические задания, поучаствовали в играх и конкурсах.

Для создания атмосферы праздника ведущие переоделись в тематических героев. Одна из задач таких событий — формировать важные социальные навыки. Педагоги акцентировали внимание на умении поддерживать друг друга.

Отметим, что проект «Предшкола: стандарт детского сада» направлен на облегчение перехода детей из дошкольных учреждений на следующую ступень образования. Такие мероприятия помогают детям проще адаптироваться к новым условиям.