Развязку построят на пересечении ЦКАД и А-107 в районе Дмитровского шоссе

В Московской области строят транспортную развязку в районе пересечения третьего пускового комплекса ЦКАД и Дмитровского шоссе. Рабочие уже приступили к устройству фундаментов трех путепроводов.

«Ближайшие съезды, как мы видим, находятся в 20 километрах западнее, и на Ярославском шоссе, примерно в 40 километров езды отсюда. Эта развязка достаточно давно уже ожидаема людьми и в этом месте очень нужна», — отмечает заместитель директора ООО «ТопСМР» Чекунаев Сергей.

В Автодоре передают, работы проведут в два этапа. Сейчас реализую первый: специалисты проводят инженерные коммуникации, устанавливают водопропускные трубы и устраивают земляное полотно. Также дорожники возводят фундаменты искусственных сооружений с использованием призматических свай. На одном из путепроводов погружение уже завершили, на втором и третьем — выполнили чуть больше половины работ.

На первом этапе также построят четыре съезда общей протяженностью 2,7 километра и реконструируют участок федеральной трассы А-107 «Московское малое кольцо» в 2,3 километра. Специалисты обустроят переходно-скоростные полосы для съездов и въездов и доведут их до соответствии с нормативами.

С открытием развязки улучшится транспортная доступность и пропускная способность Дмитровского шоссе и дороги А-107. Кроме того, участок оборудуют автоматизированной системой управления дорожным движением. Она будет учитывать уровень загруженности и погодных условий и перенаправлять движение машин, что усилит безопасность.

В настоящее время в строительстве объекта задействовали около 150 человек, а также порядка 60 единиц спецтехники.

Запуск движения автомобилей по новой транспортной развязке планируется в 2026 году.