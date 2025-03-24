Развязку между Володарским и Каширским шоссе в Ленинском округе откроют весной

Реконструкция Каширского шоссе продолжается в Ленинском округе. Специалисты на втором этап работ приступили к установке гидроизоляции на путепроводе через автодорогу А-105.

В марте там планируют начать укладывать асфальт. Также строители продолжают работы на соединительном участке путепровода с надземным переходом через Каширское шоссе.

«Оба путепровода строятся в составе транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. Открыть движение по развязке планируется во втором квартале 2025 года», — напомнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Работы третьего этапа реконструкции предполагают строительство путепровода и двух подземных переходов в районе деревне Апаринки. Их завершат в третьем квартале следующего года.

В рамках четвертого этапа ко второму кварталу 2026 года построят транспортную развязку на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе, обустроят дублеры и разворотные участки.

Отметим, что в декабре прошлого года открыли движение по эстакаде между Каширским шоссе и дорогой А-105, что позволило водителям экономить в пути до 10 минут.