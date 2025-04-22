Развязку между Володарским и Каширским шоссе в Ленинском округе откроют весной

Между Каширским и Володарским шоссе в Ленинском округе продолжается строительство развязки. Рабочие уже нанесли дорожную разметку.

В ближайшие время специалисты начнут установку необходимых знаков

«Здесь будет обеспечен бессветофорный проезд с Каширского шоссе и А-105 на Володарское шоссе и удобный выезд в сторону Москвы и области. В результате открытия этой развязки водители сэкономят более 10 минут в пути», — пояснили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Движение планируют открыть во втором квартале текущего года.

Рабочие также проводят мероприятия, предусмотренные третьим этапом реконструкции Каширского шоссе, в рамках которого возле деревни Апаринки к третьему кварталу 2026 года построят путепровод через автодорогу А-105 и оборудуют два подземных пешеходных перехода.

Кроме того, на четвертом этапе реконструкции появится транспортная развязка на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе. Ко второму кварталу будущего года специалисты также откроют там дублеры и разворотные участки.