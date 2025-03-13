Развязку между Володарским и Каширским шоссе в Ленинском округе откроют к маю

Строительство разноуровневой развязки на пересечении Володарского и Каширского шоссе продолжается в Ленинском округе. Дорога готова уже на 85%.

Строители начали укреплять вторую опору моста со стороны Володарского шоссе.

«Путепровод № 4 через дорогу А105 находится на завершающей стадии. Как и ранее обещали губернатору Московской области и жителям Ленинского округа, бессветофорное движение в сторону поселка Володарского, мы запустим в первых числах мая», — пояснил руководитель проекта компании «СтройТрансГаз» Дмитрий Емильянов.

Рабочие также приступили к третьему и четвертому этапам реконструкции Каширского шоссе, где возведут две разворотные эстакады и две эстакады основного хода.

Все работы завершат в 2026 году.