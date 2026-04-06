Развитие здравоохранения обсудили в Химках

В рабочем совещании 6 апреля приняли участие руководители округа и системы здравоохранения. Они определили приоритеты развития, включая кадровую политику и профилактику заболеваний.

На встрече рассмотрели ключевые задачи медицинской отрасли в округе. Основное внимание уделили обеспечению поликлиник кадрами, работе с обращениями жителей и расширению программ диспансеризации.

Отдельно обсудили меры поддержки медицинских работников. В округе действует компенсация аренды жилья до 30 тысяч рублей, для семейных специалистов — до 45 тысяч рублей в зависимости от удаленности территории. Сохраняется программа «Социальная ипотека», по которой половину первоначального взноса оплачивает государство, а основной долг распределяется на десять лет.

Медработникам также компенсируют аренду в размере 20 тысяч рублей ежемесячно и частично покрывают расходы на проезд — до одной тысячи рублей. При трудоустройстве предусмотрена выплата 100 тысяч рублей, за исключением целевиков. Молодые специалисты и сотрудники выездных бригад получают дополнительно по пять тысяч рублей в месяц. Единовременная помощь составляет 25 тысяч рублей, еще 10 тысяч выплачивают при получении государственных наград.

Глава округа Инна Федотова подчеркнула, что развитие отрасли остается приоритетом.

«Мы продолжаем системную работу, направленную на повышение качества и доступности медицинской помощи для жителей Химок. Особое внимание уделяем поддержке медицинских работников и созданию комфортных условий для оказания услуг», — сказала она.

В этом году запланирован капитальный ремонт хирургического корпуса площадью три тысячи квадратных метров. Обновленное здание откроют в 2028 году. На время работ пациентов переведут в педиатрический корпус.

Главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов сообщил, что в учреждении работают около 2,5 тысячи сотрудников. Всего в округе действует 39 медицинских подразделений.