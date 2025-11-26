Развитие здравоохранения обсудили на заседании областного комитета в Химках

В Химках состоялось выездное заседание Комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы, где обсудили цифровизацию медицины и ход ремонта медучреждений. Всего поликлиники Химок обслуживают 260 тысяч пациентов, а медицинскую помощь оказывают 1,5 тысячи врачей.

Участие в нем приняла глава города Елена Землякова, депутаты Мособлдумы Андрей Голубев и Владимир Вшивцев, а также руководители медицинских учреждений Подмосковья. Основными темами стали доступность первичной помощи и внедрение искусственного интеллекта в здравоохранение.

«На заседании Комитета обсудили цифровую трансформацию и внедрение искусственного интеллекта в здравоохранение. Также говорили о реализации программы "Строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области" в части здравоохранения», — рассказала в своем телеграм-канале глава Химок Елена Землякова.

Участники посетили поликлинику №2, где в 2022 году завершили капитальный ремонт. Главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов показал новое оборудование: компьютерный томограф, рентген-аппарат и маммограф. Здесь работают 60 врачей, включая узких специалистов, действуют онкоцентр и кабинет телемедицины.

В этом году после ремонта открылся Химкинский роддом, где уже родились 180 детей. В планах — капремонт хирургического корпуса на Куркинском шоссе.