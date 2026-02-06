Развитие университета Вернадского обсудили на стратегической сессии в Балашихе

Стратегическая сессия «Научные исследования студентов как драйвер развития Университета Вернадского» прошла 6 февраля в городском округе Балашиха. В мероприятии приняли участие депутат Совета депутатов Балашихи, член партии «Единая Россия» Антон Орешков, представители «Молодой Гвардии Единой России», педагоги и студенты учебного заведения.

В рамках встречи участники обсудили ключевые направления развития университета, возможности профессионального и личностного роста студентов, а также роль высшего учебного заведения в социально-экономической жизни городского округа.

Глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров отметил значимость образовательных учреждений для муниципалитета.

«Наши образовательные учреждения вносят огромный вклад в развитие городского округа. Они не только дают знания, но и формируют профессионалов, которые становятся ценными кадрами для наших предприятий», — подчеркнул Сергей Юров.

Особое внимание в ходе стратегической сессии было уделено поддержке научной деятельности студентов и внедрению их разработок в практическую плоскость. По словам Антона Орешкова, мероприятие стало площадкой для открытого диалога между представителями власти, университета и молодежи.

«Главная цель мероприятия — познакомить участников с возможностями, которые муниципалитет предоставляет для развития молодежи, а также продемонстрировать уже реализуемые инструменты поддержки. В рамках встречи студентам рассказали о вариантах участия в различных проектах и заслушали научные разработки представителей университета, которые можно применить на территории округа», — рассказал Антон Орешков.

Проведение стратегической сессии приурочено ко Дню российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля.