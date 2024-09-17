Развитие туризма Подмосковья и Узбекистана обсудили в областном правительстве

В доме правительства Московской области прошло совещание, посвященное развитию туризма. В нем приняли участие делегация из Узбекистана и представители различных Министерств региона.

Как пояснили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, заместитель председателя правительства региона Михаил Хайкин, министр культуры и туризма Василий Кузнецов, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Адиль Ганцов, первый заместитель председателя Комитета по туризму Республики Узбекистан Джамшид Абдусаламов и первый секретарь посольства Узбекистана в России Фатхулла Абдурахманов и другие представители ведомств обсудили вопросы совместного развития туризма.

Участники встречи рассмотрели создание информационных туров для туроператоров из Узбекистана в Московской области и участие Подмосковья в туристических выставках в Узбекистане. Также затронули тему инвестиций в туристическую сферу и другие аспекты.

Сейчас в Узбекистане активно развиваются новые направления для путешественников: спортивный туризм, молодежный, экотуризм, гастрономический, литературный и другие.

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