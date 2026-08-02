Развитие теплоснабжающего предприятия обсудили в Дмитрове

29 июля глава округа Михаил Шувалов и депутат Государственной думы Денис Кравченко встретились с коллективом компании «Дмитровское ЖКХ». Участники обсудили модернизацию оборудования, кадровые вопросы и подготовку к отопительному сезону.

«Дмитровское ЖКХ» обеспечивает теплом и горячей водой тысячи жителей, социальные учреждения и предприятия. Сегодня здесь работают более 500 специалистов. Основанное в 1969 году предприятие продолжает развиваться, модернизирует оборудование и внедряет современные технологии.

Михаил Шувалов поблагодарил сотрудников за ежедневный труд, подчеркнув, что именно благодаря их профессионализму в домах есть тепло и горячая вода. Денис Кравченко рассказал о своей работе в Государственной думе и отметил, что по поручению губернатора Московской области знакомится с предприятиями и жителями округа.

Сотрудники подняли вопросы кадрового обеспечения: предприятие нуждается в операторах котельных, слесарях и других специалистах. Также обсудили обновление автопарка, ремонт зданий котельных и дальнейшую модернизацию. Михаил Шувалов заверил, что эти вопросы находятся в работе.

После встречи гости посетили центральную диспетчерскую, которая одной из первых в Подмосковье переведена на современные цифровые стандарты управления. В реальном времени диспетчеры контролируют работу котельных, температурные режимы и давление в сетях.

Также осмотрели склад аварийного запаса. Недавно сюда поступили новые циркуляционные насосы, закупленные администрацией округа. Денис Кравченко отметил важность открытого диалога и договорился продолжить совместную работу по решению обозначенных задач.