Развитие системы здравоохранения обсудили на встрече в Солнечногорске

Глава городского округа Константин Михальков провел 12 августа в Солнечногорской больнице встречу с руководителями медицинских учреждений муниципалитета. В беседе также участвовали депутат Государственной думы Денис Кравченко, председатель совета депутатов Марина Веремеенко и главный врач Солнечногорской больницы, депутат от партии «Единая Россия» Лариса Борисова.

Темой обсуждения стали основные направления развития системы здравоохранения. В округе работают 13 бригад скорой помощи. В 2026 году их оснастили планшетами, позволяющими получать доступ к данным пациентов из централизованных реестров. В сфере стоматологии отметили обновление оборудования поликлиники и закупку в этом году современных сканеров для зубопротезирования. Отдельное внимание уделили областным и муниципальным мерам поддержки медицинских работников.

«Жизнь не стоит на месте, выплаты нужно вовремя индексировать, чтобы Солнечногорск по-прежнему выбирали как место для профессиональной реализации. Здравоохранение — это и техника, и медики, и жители, которым важно понимать, что они не одни, и мы всесторонне их поддерживаем», — подчеркнул Константин Михальков, поручив провести индексацию выплат медикам.

По итогам встречи определены дальнейшие шаги по улучшению медицинской инфраструктуры и повышению доступности помощи для жителей округа. В частности, планируется создать пост скорой медицинской помощи на Кривцовском направлении, а также развитие реабилитации и адаптивного спорта для участников СВО и распространение успешных практик реабилитационных центров по всему муниципалитету.