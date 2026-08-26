Развитие системы образования обсудили на областном форуме педагогов в Химках

В школе «Лига первых» прошел форум педагогов Московской области. В нем приняли участие учителя из разных районов региона и гости из Китая, а темой стали практические инструменты развития образования.

Участники обсудили адаптацию зарубежного опыта, реализацию федеральных инициатив, Народной программы «Единой России», применение искусственного интеллекта в управлении школой и другие конкретные меры.

Форум положил начало программе повышения квалификации «Инновационные подходы к управлению и модернизации образовательной системы: опыт Китая и возможности для адаптации в Московской области». 100 управленцев и директоров примут участие в стажировке. Это не просто теоретическое обучение, а шанс опробовать новые методики в реальных условиях подмосковных школ.

«Сотрудничество с Китаем в сфере образования открывает новые возможности для наших школ. Обмен опытом, совместные проекты и использование современных технологий помогают сделать учебный процесс более эффективным. Важно, что по Народной программе „Единой России“ в Химках создаются условия для внедрения лучших международных практик в образование», — поделилась депутат, директор школы № 30 Татьяна Кавторева.

Параллельно в округе завершают крупные инфраструктурные проекты. Введут в эксплуатацию четыре объекта: Луневскую школу, гимназию № 23 в Сходне, воспитательно‑образовательный комплекс школы № 19 в Новогорске и новое здание школы № 20 в Подрезково.

Безопасность школ округа находятся под постоянным контролем. Все 49 образовательных учреждений охраняются круглосуточно, системы безопасности готовы к началу учебного года. Для перевозки школьников подготовили пять автобусов. Также приводят в порядок подходы к школам — восстанавливают дорожные знаки, разметку и ограждения.

Важное внимание уделяется кадрам. 48 учителей приняли в школы муниципалитета к 1 сентября, из них 15 — молодые специалисты. Для них действуют меры поддержки в Подмосковье: единовременные «подъемные» выплаты в размере 150 тысяч рублей, жилищные программы («Социальная ипотека», «Бюджетная ипотека», «Земский учитель»), а также система наставничества.

Учитель русского языка и литературы из аэрокосмического лицея Наталья Великанова почти 12 лет проработала в школе. Она долго жила в арендуемой квартире. Узнав о программе «Социальная ипотека», женщина оформила заявку и переехала в собственное жилье.

«Я выбрала однокомнатную квартиру на вторичном рынке. Совершенно стандартная квартира, главное, что своя. Сама мысль о наличии собственного жилья уже способна поднять настроение», — рассказала педагог.

Новый Указ президента, предоставляющий учителю особый статус, закрепляет значимость профессии и расширяет социальные гарантии. Среди мер — единый федеральный образец удостоверения учителя, уточненные нормы рабочего времени и нагрузки, а также льготы. Бесплатная юридическая помощь, ежемесячные бесплатные посещения музеев, приоритет при зачислении детей в детские сады и присвоение звания «Ветеран труда» при стаже от 25 лет.

Главная цель инициатив — сделать образование в округе более доступным и качественным. Этот эффект складывается из множества деталей: от отремонтированных зданий и надежной безопасности до продуманных мер поддержки педагогов и новых образовательных проектов. Учителя в Химках считаются ключевым ресурсом системы и последовательно создают условия для его полного раскрытия.