Развитие системы образования до 2040 года обсудили в Подмосковье

В технопарке Физтех-лицея имени Капицы прошла финальная стратегическая сессия, на которой участники обсудили предложения по развитию образования в России до 2036 года и с возможностью продления до 2040-го. На встречу приехали представители Минобразования Подмосковья, Корпоративного университета, руководители школ, ректоры вузов, педагоги, родители, студенты и старшеклассники.

«Мы завершаем работу над предложениями, которые должны лечь в основу плана реализации стратегии развития образования Российской Федерации. Наша задача — выработать решения, охватывающие все уровни образования: от школ до колледжей и вузов, — с учетом специфики Московской области», — отметила министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.

Она отметила, что сейчас важно не просто говорить о проблемах, а предлагать реальные решения. По словам министра, работа над стратегией началась еще в начале года и за это время удалось не просто обменяться мнениями, а собрать предложения от тех, кто ежедневно работает в системе образования.

Финальную сессию провели в новом формате: вместо деления по уровням образования участников распределили на три сектора — школы, колледжи и вузы. В каждом секторе работали по четыре команды — они обсуждала конкретную роль в системе.

Напомним, стратегию образования до 2036 года разрабатывают во всех регионах России по поручению президента. Ее главная цель — создать современную, гибкую и устойчивую образовательную систему.