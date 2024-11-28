Серпухов вошел в 20 лучших муниципалитетов Подмосковья

В Серпухове подвели итоги работы за 2023 год на заседании Совета депутатов. Обсудили ключевые достижения и планы на будущее.

Глава округа Сергей Никитенко рассказал, что за год удалось сделать многое. Отремонтировали школы, детские сады и социальные объекты, построили новую поликлинику в Ивановских двориках и открыли детский сад «Знайка». Завершили реконструкцию набережной реки Нара и рекультивацию полигона «Съяново».

Серпухов остается в числе лидеров по выдаче земли многодетным семьям. Бюджет округа за год выполнен с профицитом, а долги не выросли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Он также напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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