Развитие промышленности и поддержку бизнеса обсудили в Балашихе

В Балашихе прошел круглый стол, посвященный развитию промышленности и экономики города. Участники обсудили рост числа предпринимателей и меры поддержки бизнеса в регионе.

Встреча состоялась на территории предприятия «Фабрика вентиляции ГалВент». Представители власти и бизнеса рассмотрели итоги работы индустриальных площадок и обозначили планы дальнейшего развития промышленного сектора. Отдельное внимание уделили вопросам модернизации производства и расширения кооперации между предприятиями.

В городе уже действуют пять индустриальных площадок, где работают более 150 компаний. В ближайшее время планируется открытие нового промышленного парка в Балашихе, который должен создать свыше трех с половиной тысяч рабочих мест. За пять лет предприятия округа получили более 255 миллионов рублей в виде региональных субсидий и грантов, что позволило обновить оборудование и внедрить новые технологии.

«Мы находимся на предприятии, где за счет предоставления земли за один рубль компании внедряют импортозамещение и повышают производительность труда. Это направление необходимо поддерживать, в том числе через субсидии и стратегические решения на уровне региона», — сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Глава Балашихи Сергей Юров обратил внимание на вопросы, связанные с развитием городской инфраструктуры и логистики. По его словам, для предприятий важно улучшение транспортной доступности и корректировка маршрутов общественного транспорта.

«Много обращений касается логистики. Для города, который находится в составе крупной агломерации, это особенно важно. Речь идет о доступности предприятий для сотрудников, изменении маршрутов и развитии транспортных развязок», — отметил он.

Отдельные предложения прозвучали от представителей промышленности. Директор по развитию завода «ГалВент» Олег Логинов предложил рассмотреть введение инвестиционного налогового вычета для компаний, которые внедряют автоматизацию и роботизацию.

Генеральный директор авиационной корпорации «Рубин» Игорь Ряпин поднял тему подготовки кадров для промышленности и предложил активнее вовлекать школьников в знакомство с производством.

«Чтобы обеспечить предприятия рабочими кадрами, важно начинать подготовку заранее. Мы предлагаем включать в школьную программу экскурсии на предприятия для учеников восьмых и девятых классов», — сказал он.

В Балашихе также продолжается сбор предложений в Народную программу. По данным организаторов, от жителей уже поступило более 19 тысяч инициатив, которые учитываются при планировании развития города и социальной сферы.