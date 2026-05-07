Развитие образовательных учреждений обсудили в Дмитрове

6 мая в Дмитровском техникуме прошла встреча депутатов с педагогами в рамках отчетной кампании «Подмосковье. Есть результат» партии «Единая Россия». Участники обсудили развитие системы образования и итоги реализации народной программы в Дмитровском округе.

В обсуждении приняли участие депутат Государственной думы Денис Кравченко, депутаты Московской областной думы Марина Шевченко и Александр Орлов. Встреча была посвящена изменениям в сфере образования за последние годы и обновлению учебной инфраструктуры.

Денис Кравченко рассказал о строительстве новых школ и развитии образовательных пространств. По его словам, в округе появилась Инженерная школа на 1100 мест с углубленным изучением физики и информатики.

«Построена школа в селе Озерецкое на 550 мест. Там создан современный спортивный стадион и площадки для занятий, включая условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это новые возможности для учеников», — отметил Кравченко.

Марина Шевченко обратила внимание на обновление действующих учреждений. Она сообщила о капитальном ремонте школы № 8, детского сада «Колосок», техникума и филиала Московского областного медицинского колледжа № 1.

«В школе № 8 обновили фасад, кровлю, инженерные сети и помещения. В медколледже капремонт провели впервые за десятилетия, что позволило увеличить набор студентов», — сказала она.

Александр Орлов рассказал о развитии среднего профессионального образования и программе «Профессионалитет». В Дмитровском техникуме обучаются около 3000 студентов по 12 направлениям.

«Проект меняет систему подготовки кадров. Студенты получают практические навыки, а предприятия округа ждут выпускников. Это помогает молодежи оставаться работать в регионе», — сказал Орлов.