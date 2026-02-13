Развитие образования обсудили в Раменском колледже

Раменский колледж стал центром притяжения для экспертов в области среднего профессионального образования. В рамках деловой программы регионального этапа чемпионата «Профессионалы-2026» здесь состоялась дискуссия, посвященная трансформации обучения под запросы современной экономики.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области, встреча подчеркнула статус региона как одного из лидеров в подготовке высококвалифицированных специалистов. Площадка колледжа объединила не только представителей подмосковного педагогического сообщества, но и ведущих индустриальных гигантов округа.

Особый статус мероприятию придало международное участие — своим опытом поделились коллеги из Казахстана и Беларуси. Центральной темой обсуждения стало «Формирование профессионала: от образовательных методик до корпоративной культуры». Участники сошлись во мнении, что сегодня недостаточно просто дать студенту набор навыков. Современный специалист должен обладать «гибкими» навыками и быть интегрированным в корпоративную среду еще на этапе обучения.

Ключевые блоки дискуссии затронули развитие социального партнерства между колледжами и предприятиями, внедрение проектного обучения как основного способа подготовки кадров, а также адаптацию учебных программ под требования высокотехнологичных производств.