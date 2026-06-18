Развитие молодежных инициатив и проектов обсудили в Солнечногорске

Координационный совет молодежной политики при главе прошел в администрации Солнечногорска 17 июня. Участники обсудили текущие проекты и планы, развитие волонтерской деятельности и молодежных инициатив, а также перспективы межмуниципального сотрудничества.

В мероприятии приняли участие первый заместитель главы округа Виталий Тушинов, начальник отдела молодежной политики Марина Гасымова, победитель предварительного голосования «Единой России» Никита Махнач, депутат Совета депутатов Степан Козлов, директор МЦ «Подсолнух» Елена Прищемихина, активисты «Движения Первых», «Волонтеров Подмосковья», «Молодой Гвардии Единой России», муниципального Молодежного парламента и «Юнармии».

Представители молодежных движений рассказали об итогах работы по своим направлениям, отметив внедрение образовательных программ, тренингов и семинаров, направленных на формирование лидерских качеств, организацию волонтерских мероприятий, развитие добровольческого корпуса, проведение всероссийских и региональных акций, а также культурных и досуговых событий.

Виталий Тушинов подчеркнул, что Солнечногорск становится площадкой для межмуниципального обмена опытом: на днях в округе провели образовательную лабораторию регионального добровольческого движения «Волонтеры Подмосковья». «Молодежная политика определяет будущее нашего округа и всей страны. Ребята подсказывают много грамотных, хороших идей, которые уже вышли на федеральный уровень. В гости к нам приезжают из Лобни, Дубны, Химок, и каждый находит здесь для себя что-то новое. Те программы, которые мы проводим с нашей молодежью, действительно отвечают тем требованиям, которые есть у молодых людей на сегодняшний день», — отметил первый заместитель главы округа. Как отметили организаторы, встреча стала основой для долгосрочного взаимодействия между властью и молодежными организациями, укрепила сообщество активистов и способствовала определению долгосрочных целей в сфере молодежной политики.